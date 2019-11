Er ist aktuell «der Mann der Stunde» beim FC St.Gallen und auch in der Super League. Quintilla, der spanische Mittelfeldspieler, schoss in dieser Saison bereits sechs Tore. Aber nicht nur der Abschluss stimmt. Quintillà verrichtet viel Arbeit und lanciert den Spielaufbau. Dies gefällt natürlich dem Espenblock. «Jordi-Gesänge» sind keine Seltenheit.



Und auch Trainer Peter Zeidler merkt, dass eine ganz spezielle Stimmung in der Stadt herrscht. Die Mannschaft dürfte dies tragen und der FCSG darf auf viele Anhänger, die live im Stade de Suisse sind, zählen.

… der FCSG eine Geburtstags-Mannschaft ist

Zugegeben: Dieser Grund ist ein wenig wage. Doch wir vertrauen auf jedes gute Omen. Beim überzeugenden Spiel am letzten Samstag gegen den FC Sion (3:0) stand mit Victor Ruiz ein Geburtstagskind auf dem Platz. Und auch dieses Wochenende feiert ein junger St.Galler Geburtstag. Boris Babic wird am Sonntag 22 Jahre alt und darf an seinem Geburtstag auf einen Einsatz in Bern hoffen.

… weil es Snacks zur Belohnung gibt

Ob Babic seinen Teamkollegen am Sonntag einen Kuchen spendiert, ist uns nicht bekannt. Spielt aber auch nicht so eine grosse Rolle. Denn Babic-Goals sind allen Fans und vermutlich auch den Teamkameraden lieber als Kuchen.

Und doch: Süsses und Sandwiches spielen im Team auch eine Rolle, auch wenn eine Nebenrolle. Auf der Heimfahrt von Genf spendierte Präsident Matthias Hüppi «seinen Jungs» die einkauften Snacks an der Raststätte Grauholz. Bei einem Sieg gegen YB würde er bestimmt wieder seinen Geldbeutel zücken. Und die Raststätte Grauholz würde ja wieder auf dem Nachhauseweg liegen.

… die Zeit reif ist

Zu guter Letzt natürlich ist es wieder mal an der Zeit für einen Auswärtssieg in Bern. Wir blicken zurück ins Jahr 2005: Richtig, 14 Jahre ist es her, als St.Gallen einen Sieg gegen YB auswärts, damals im kleinen Stadion Neufeld, gelang. Im März 2005 gewann damals der FCSG 3:2.