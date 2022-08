Karlen war zuletzt vereinslos und unterschreibt beim FC St.Gallen bis zum Ende der Saison. Damit haben die Espen rasch wieder einen Ersatz für Victor Ruiz gefunden, der per sofort nach Saudi Arabien zum Al-Fayha FC wechselte.

Karlen spielte seit Anfang 2018 für den FC Thun in der Super und der Challenge League, in der vergangenen Saison traf er in 34 Spielen einmal und lieferte vier Assists. Zuvor war er im Nachwuchs des FC Sion und debütierte dort auch als Profi.

«Grégory ist ein sehr routinierter Spieler, von dem unsere junge Mannschaft profitieren kann. Er passt mit seiner Spielweise und Persönlichkeit hervorragend zu uns. Mit ihm gewinnen wir ein zusätzliches spielerisches Element für unser Mittelfeld», sagt Sportchef Alain Sutter.

(red.)