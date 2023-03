Die Espen und GC trennen sich unentschieden

Die Zürcher gingen früh in Führung. In der 4. Minute schnappte die Offside-Falle der Ostschweizer nicht zu und Guilherme Schettine eilte unbedrängt auf Goalie Lawrence Ati Zigi zu. Seinen Lupfer beförderte er danach per Kopf ins Netz. Für den brasilianischen Stürmer war es der erste Torerfolg seit seinem Doppelpack im Derby gegen den FCZ am 23. Oktober.

Die St. Galler, die im Vergleich zum Cup-Duell am Mittwoch gegen Basel (1:2 nach Verlängerung) kaum Änderungen in der Startformation vorgenommen hatten, liessen sich vom frühen Schock nicht aus dem Konzept bringen und suchten den Ausgleich. Dieser sollte in der 33. Minute gelingen. Grégory Karlen reagierte am schnellsten auf einen Ablenker und schoss den Ball aus kurzer Distanz ins Netz.

Nach einer intensiven ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten flachte das Geschehen in der zweiten Hälfte ab. Die 18'484 Zuschauer sahen kaum noch Torszenen, die beiden Teams schienen sich schnell einmal mit der Punkteteilung abgefunden zu haben. In den beiden bisherigen Duellen in dieser Saison hatte sich jeweils das Heimteam durchgesetzt.

(sda/red.)