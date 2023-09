Die Espen verzweifeln gegen ein mittelmässiges GC

Nachdem sie vergangene Woche im Cup gescheitert waren, gingen sowohl GC als auch St. Gallen mit dem Vorsatz ins Spiel, sich in der Liga zu rehabilitieren. Doch von Beginn an war offensichtlich, dass sich die Teams in schwierigen Phasen befinden.

Im Zürcher Letzigrund machten es die Platzverhältnisse zusätzlich schwer, einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen. So sagte St. Gallens Albert Vallci im Pausen-Interview mit «blue», dass der Rasen «nichts mit einem Fussballplatz zu tun» habe. Gleichzeitig räumte der Verteidiger ein, dass beide Teams mit den schwierigen Verhältnissen zurechtkommen müssten.