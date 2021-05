Die zweite Garde kann auch gewinnen

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,6.

Fazit: Auch wenn die Genfer in dieser Kehrauspartie noch weniger zu verlieren hatten als die Espen, ist der Sieg dieser Nachwuchsmannschaft des FCSG trotzdem nicht hoch genug einzuschätzen: Obwohl Servette-Trainer Alain Geiger mit wenigen Ausnahmen seine derzeit beste Elf nominierte, war zu keiner Spielsekunde ein Klassenunterschied ersichtlich. Mehrere FCSG-Talente konnten so beweisen, dass sie schon jetzt Super-League-tauglich sind und dass sie den Zeidler-Fussball schon gut verinnerlicht haben. Nach den zum Teil ungenügenden Vorstellungen der Stammelf im Jahr 2021 kann man diese Leistung auch als Kampfansage an die Arrivierten verstehen – Peter Zeidler wird in der kommenden Saison nicht darum herumkommen, den in Genf siegreichen Nachwuchsspielern weitere Bewährungschancen zu ermöglichen.