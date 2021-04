Auf dem Weg zu diesem bisher einzigen Cuptitel bezwang der FCSG einen weiteren Klub aus dem Süden, nämlich Lugano. Dazu kam ein Sieg gegen Servette und einer gegen die Young Boys. Dieser Triumph gegen YB war im Dezember 1968. Es war – man darf dreimal raten – ein Sieg im Achtelfinal, in dem St.Gallen gegen Gelb-Schwarz gewann.

Letzter Cupsieg gegen YB

Und last but not least: Vor 52 Jahren war es das letzte Mal als der FCSG in einem Cupspiel gegen YB als Sieger vom Platz ging. Die Ostschweizer Fussballfans haben also nach diesem, nicht unbedingt überraschenden, aber verdienten Sieg am Donnerstag gegen YB allen Grund zu hoffen und an ein Cupwunder zu glauben. Doch die Realität zeigt auch: Der Weg bis in den Final und zum Cupsieg ist noch ein weiter. Zuerst gibt es mal die nächste Hürde, am Mittwoch gegen GC, zu meistern. Die Zeit für ein neues positives Cup-Kapitel ist auf jeden Fall reif.

(lae)