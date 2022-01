Vom FC Basel wechselt Julian von Moos zum FCSG. Der 20-jährige Offensivspieler hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Über die Ablösesumme haben die beiden Clubs Stillschweigen vereinbart. Von Moos begann beim FC Romanshorn mit dem Fussballspielen. Von Anfang 2013 bis Sommer 2016 spielte er im Nachwuchs des FC St.Gallen, ehe er in den Nachwuchs des Grasshopper Club Zürich wechselte und 2020 zum FCB zog, wo er im Mai 2019 sein Debüt in der Super League feierte. Das vergangene halbe Jahr verbrachte er leihweise beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Julian von Moos, der von der U15 bis zur U20 für alle Schweizer Nachwuchsauswahlen spielte, erhält das Trikot mit der Nummer 19.

Vom BSC Young Boys schliesst sich Alexandre Jankewitz dem FCSG an. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt leihweise bis zum Ende der laufenden Saison. Er begann seine Karriere in der Jugend des Servette FC, wechselte dann in den Nachwuchs des Premier-League-Clubs Southampton FC und schloss sich im vergangenen Sommer YB an. Für die Berner kam der Schweizer U21-Nationalspieler in dieser Saison zu drei Einsätzen. Alexandre Jankewitz erhält das Trikot mit der Nummer 45.