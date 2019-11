Du kamst als Nati-Neuling, jetzt bist du Top-Torschütze. Erwartest du nun, dass du immer spielst? Nein, absolut nicht. Es gibt so viele grossartige Spieler in der Nati, ich bin einfach froh, jetzt mal dabei gewesen zu sein. Erwartungen habe ich keine.

Ein Doppelpass, perfekte Flanke von Denis Zakaria, du köpft ins Tor. Was ging in dir vor, als der Ball im Netz landete? Es kam alles zusammen. Du weisst gar nicht, wie du jubeln sollst, es sind so viele Emotionen auf einmal. Es war so ein wichtiges Tor! Ich kann es immer noch nicht ganz beschreiben.

Cedric Itten, du bist der beste Torschütze der Schweiz in der EM-Quali. Wie hört sich das für dich an? Das klingt unglaublich schön. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die zwei Einsätze waren wirklich etwas Besonderes.

Durch eine Verkettung für ihn glücklicher Umstände wird Itten eingewechselt und trifft per Kopf zum entscheidenden 1:0. Beim Debüt im eigenen Stadion. Irgendwie schon fast logisch, dass es so kommen musste. Im Spiel gegen Gibraltar darf der St.Galler Überflieger von Beginn weg spielen und steuert zwei Treffer bei.

Cedric Itten erlebt im Moment den bisherigen Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Vor einem Jahr hätte damit kaum jemand gerechnet. Itten war nach einem schlimmen Foul von Lugano-Spieler Fabio Daprelà am 23. September noch in der Reha.

Die Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbands und des Innenbands im rechten Knie. «Ich habe versucht, positiv zu bleiben. Das hilft auch bei der Regeneration. Aber ja, du bist jeden Tag im Kraftraum, gibst dein Bestes – nur die Schmerzen sind immer noch da. Dann ist es nicht einfach im Kopf. Du fragst dich, warum es denn nicht schon besser ist. Umso mehr bin ich froh, dass ich praktisch keine Probleme mehr habe.»

Itten hat sich zurückgekämpft, kam Ende letzer Saison zu einem Kurzeinsatz für St.Gallen und trifft diese Saison regelmässig. In der Super League stehen für ihn bisher sechs Tore zu Buche.

Du warst auch vor deinen Nati-Leistungen schon populär, jetzt natürlich umso mehr. Wie bleibst du am Boden?

Meine Familie, meine Freunde und natürlich meine Freundin, die schauen schon. Ich bin aber auch nicht der Typ, der schnell abhebt.

Du sprichst deine Freundin an, auch sie ist in den Fokus der Medien gerückt. Wie geht sie damit um?

Ich glaube, es ist für sie nicht so einfach. Sie versucht, einfach cool damit umzugehen, es gehört halt dazu. Es ist aber so, dass wir beide eher ruhigere Typen und lieber im Hintergrund sind.

Was machst du denn so im Hintergrund? Was hat ein Cedric Itten für Hobbys?

Mit Hobbys ist es eher schwierig. Meine Freundin macht gerade die Berufsmatura, ich helfe ihr dabei. An den freien Tagen gehen wir oft nach Basel, besuchen Freunde und Familie.

Basel also. Bleibst du nicht in St.Gallen? Oder gibt es sogar schon Interesse aus dem Ausland?

Ich habe mich damit gar nicht befasst. Ich bin glücklich in St.Gallen, aber man weiss ja nie, was kommt.

Hast du einen ausländischen Lieblingsverein?

Als Kind war das sicher Real Madrid, vor allem wegen Zinédine Zidane. Er war mein Lieblingsspieler.

Am Sonntag spielt der FC St.Gallen gegen Xamax. Fällt dir die Umstellung von der Nati leicht?

Es fiel mir auch schon leicht, in die Nati einzurücken, weil wir mit dem Verein davor so einen guten Lauf hatten. Abgesehen vom YB-Spiel, das aber nicht schlecht war. Das Nati-Abenteuer gibt mir natürlich viel Selbstvertrauen und wir versuchen jetzt einfach, wieder so einen Lauf hinzulegen wie vor dem Spiel gegen die Young Boys.