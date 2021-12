Dank Siegen gegen YB (3:1) und in Basel (1:0) und Unentschieden gegen den FC Zürich (3:3) und am vergangenen Samstag gegen Lugano (1:1) haben sich die St.Galler zum Favoritenschreck der Liga gemausert, wenngleich in der absoluten Statistik berücksichtigt werden muss, dass die Top-4-Teams weniger Partien als der Rest der Liga bestritten haben (5 oder 6 statt 7 oder 8), da sie ja nicht gegen sich selbst antreten.

Und doch ist es erstaunlich, dass die St.Galler gegen Zürich, Basel, Lugano und YB genau gleich viele Punkte geholt haben als gegen die Mannschaften ab Tabellenrang fünf.

Insofern würde es nicht überraschen, wenn der FCSG das Jahr am Samstag (18 Uhr) bei Leader Zürich mit einem Sieg beschliesst.

Görtler auf den Spuren von Marc Zellweger

Das erste Aufeinandertreffen zwischen St.Gallen und Zürich fand Ende August ebenfalls an einem frühen Samstagabend statt, wobei die Espen gegen das Team von André Breitenreiter dreimal in Führung gingen und sich am Ende dennoch mit nur einem Punkt begnügen mussten (3:3). Erschwert wird das Unterfangen Auswärtssieg allerdings durch die Tatsache, dass Captain Lukas Görtler am Samstag gegen Lugano seine achte Verwarnung abholte und als erster Spieler in dieser Super-League-Saison bereits zum zweiten Mal eine Gelbsperre absitzen muss.

St.Gallens Aggressivleader wandelt damit auf den Spuren von Club-Legende Marc Zellweger, der mit 77 Verwarnungen in 399 Einsätzen in der Super League respektive NLA den St.Galler Rekord hält. Görtler hält zum Jahresende bei 27 gelben Karten in 82 Super-League-Spielen – neben Zellweger übertreffen diesen Wert nur noch Philipp Muntwiler (41 Verwarnungen), Daniel Imhof (32), Alex Tachie-Mensah (31) und Stéphane Besle (29).