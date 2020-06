Als der FC St.Gallen am Samstagabend gegen Sion gewann, verhallten die Jubelschreie der Spieler im Tourbillon-Stadion relativ schnell. Keine Chorgesänge, keine Fahnen, keine Fans. Ein anderes Bild am Public Viewing in den Olma-Hallen, wo 300 inbrünstig den Sieg der Espen bejubelten.

Und so war's im Stadion: Werbung Quelle: tvo