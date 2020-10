Espen beissen sich an Tessiner Abwehrbollwerk die Zähne aus

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,0.

Fazit: Ohne physisch starken Stossstürmer sind die Espen einfach viel zu einfach auszurechnen: Stellt man die Mitte gut zu, gibt es für die Grün-Weissen kein Durchkommen. Dem Team von Peter Zeidler fehlt es insgesamt an taktischer Varianz, funktioniert Plan A nicht, ist oft kein Plan B vorhanden – was Lugano an diesem Abend ausnützen kann, ohne selbst wirklich zu überzeugen. Insbesondere bei Eckbällen gibt es grossen Handlungsbedarf: Hier wird der Ball oft planlos in den Strafraum geschlagen, wo sich die Adressaten meistens viel zu wenig bewegen.