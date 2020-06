«Wir sind überwältigt, wie gefragt die Tickets für das FCSG-Public-Viewing sind», sagt Urs Brülisauer, Leiter Events bei FM1. Innert weniger Stunden waren alle 300 Tickets für das letzte Saisonspiel, welches im altehrwürdigen Espenmoos übertragen wird, ausverkauft. «Das Espenmoos ist für viele FCSG-Fans ein geschichtsträchtiger Ort. Schliesslich wurde da vor 20 Jahren der FC St.Gallen das letzte Mal Meister», sagt Brülisauer weiter.

Kontingent ist gezwungenermassen beschränkt

FM1 überträgt aber nicht nur das letzte Saisonspiel, sondern auch die restlichen zwölf Meisterschaftsspiele des FC St.Gallen. Dies jedoch nicht im Espenmoos, sondern in den Olma-Hallen. «Wir glauben, dass die St.Gallen Fans lieber gemeinsam, als alleine zu Hause vor dem Fernseher, mit unserem Klub mitfiebern», sagt der FM1-Eventleiter.

Für sämtliche Spiele sind noch Tickets verfügbar. «Wir sind uns aber bewusst, dass das Kontingent mit 300 Personen nicht besonders hoch ist. Aber auch wir müssen uns an die Regeln des BAG halten», sagt Urs Brülisauer.

Zusätzliche Tickets stehen bereit

Gleichzeitig hofft der Veranstalter, dass der Bundesrat am 24. Juni die Corona-Personenregel lockern wird. Denn der Platz für mehr Fans im Public Viewing wäre vorhanden, sowohl in der Olma-Halle als auch im Espenmoos. Und auch einem zusätzlichen Ticketverkauf stünde bei einer Lockerung nichts im Wege. «Wenn der Bundesrat die Veranstaltungsregeln, respektive die Personenbeschränkung lockert, werden wir einen zusätzlichen Ticketverkauf lancieren. Und zwar zeitnah am 25. Juni», verspricht Brülisauer.

(red.)