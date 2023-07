Die Super League startet: Was neu ist und was gleich bleibt

In der Super League ist vieles neu. Zum Saisonauftakt kommt mit dem FC Basel aber ein alter Bekannter vorbei. Ein Verein, der da ist, wo St.Gallen hin will – im europäischen Wettbewerb. Und das, obwohl Basel die letzte Saison gerade mal einen Platz und zwei Punkte über St.Gallen abschloss.

«Nach 33 Runden wollen wir, ganz klar und ohne Diskussion, unter den ersten sechs Teams in der Tabelle sein. In der zweiten Phase wollen wir einen europäischen Platz herausholen. Dazu wollen wir im Cup das Finale erreichen – und dieses natürlich gewinnen», sagt Hüppi. Klare Forderungen des Präsidenten, der sich allerdings mit in die Verantwortung nimmt.

«Wir alle werden daran gemessen»

Diese Ziele seien gemeinsam festgelegt worden – vom Verwaltungsrat, dem Vorstand, dem Trainer, den Spielern. «Nicht eine Einzelperson, sondern wir alle werden am Erreichen oder Nichterreichen der Ziele gemessen», sagt Hüppi.

Beim FC St.Gallen gebe es kein «Fingerzeigen», es würden keine Schuldigen gesucht – es gehe aber auch nicht um Einzelschicksale, sondern nur um den FC St.Gallen.

Die Euphorie ist gross, die Fragezeichen auch

Unter Hüppi hat sich der FC St.Gallen gewandelt, ist finanziell besser aufgestellt – und präsentiert sich auch besser nach aussen. Das schlägt sich gerade in den Zuschauerzahlen stark nieder. Der Schnitt von 17'553 Zuschauenden der letzten Saison kann sich mehr als sehen lassen, in den Kybunpark passen knapp 19'500 Personen.

Gemessen am Saisonaboverkauf könnte der Schnitt diese Saison sogar noch steigen. Stand jetzt wurden 11'024 Saisonabos abgesetzt. «Eine absolute Hammerzahl», sagt Hüppi, «das sind noch mehr als letztes Jahr um diese Zeit». Um den Zuschauerschnitt nochmal nach oben zu drücken, muss der FCSG jedoch sportlich überzeugen.

Und da gibt es vor dem Saisonstart doch noch grosse Fragezeichen: Sie heissen Emanuel Latte Lath und Leonidas Stergiou, zwei Leistungsträger. Ersterer würde nach seiner Leihe gerne wieder zurückkommen, der andere will gehen. St.Gallen will sich nicht in die Karten schauen lassen.

Gibt es einen Plan B bei Latte Lath, kommt ein neuer Verteidiger, falls Stergiou geht? Bei beiden sagt Sportchef Alain Sutter: «Das lassen wir uns noch offen. Es kommt auch darauf an, wie sich die Spieler präsentieren, die sonst noch bei uns im Kader sind.»

Vollgas in die neue Saison

Neue Wege für Verein und Liga, trotzdem will sich der FCSG treu bleiben. An der Art zu spielen, wird sich nichts ändern. Mitreissenden Fussball wolle man zeigen, betonen Hüppi und Trainer Zeidler.

Das sei schliesslich mit einer der Gründe, warum wieder viele Leute ins Stadion kommen. Da scheint sie trotz gewisser Anpassungen wieder durch – die plakative Kontinuität der St.Galler: Ja zu Europa, ja zum Cupsieg – aber bitte mit Style. Den wollen die Espen am Samstag ab 18 Uhr im Kybunpark (im Liveticker auf FM1Today) unter Beweis stellen.