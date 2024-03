Ex-FCSG-Spieler Rolf Blättler ist verstorben

Mehr zum Thema Fussball So kommst du noch an Tickets für die EM 2024 5

Blättler war in den 1960er- und 1970er-Jahren eine prägende Figur des Schweizer Fussballs. In 28 Länderspielen erzielte der Stürmer zwölf Tore. Zwischen 1965 und 1967 wurde der Zürcher in der Nationalliga A drei Mal in Folge Torschützenkönig.

Er spielte in seiner Karriere bei den Grasshoppers, Lugano, Basel, St.Gallen und Luzern und hängte seine Fussballschuhe schliesslich 1983 beim FC Locarno an den Nagel. Zu den Espen wechselte Blättler während der Saison 1972/73. Vom Erfolg war er in der Gallusstadt aber nicht verwöhnt. In den fünf Spielzeiten, in denen er für den FCSG kickte, bewegte sich der Verein meist im unteren Mittelfeld der Tabelle.