Fans und Polizei rüsten sich für mögliche Meisterfeier des FCSG

Beim FC St.Gallen läuft es aktuell gut. Vor zwei Tagen wurden die Verträge von Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler vorzeitig um fünf Jahre verlängert und am Donnerstag siegen die Espen gegen Luzern mit 4 zu 1.

«Es steckt viel in der Mannschaft. Nicht nur technisch und taktisch sondern auch von der Energie im Team her. Der Teamgeist kann Berge versetzen. Wir wollen dies weiter geniessen», sagt Peter Zeidler. Fünf Spieltage liegen noch vor dem FC St.Gallen. Langsam aber sicher stellt sich in der Ostschweiz die Frage, wie der erste Meistertitel seit zwanzig Jahren gefeiert werden könnte.

Vom Meistertitel will man beim FC St.Gallen noch nichts wissen. Dass die Fans dies anders sehen, zeigt eine Strassenumfrage von TVO. «Ich denke, der FCSG wird den Titel holen. So wie sie spielen, sieht es aktuell sehr gut aus», sagt Livio Lieberherr aus Romanshorn. «Ich hoffe, dass wir erster werden, bleibe aber realistisch und gehe von einem zweiten Platz aus», sagt David Lüthi aus St.Gallen.

Fünf Spiele stehen in den nächsten zweieinhalb Wochen noch auf dem Plan. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: mindestens der dritte Platz wird für die Espen drinliegen. Der letzte Meistertitel des FC St.Gallen liegt mittlerweile zwanzig Jahre zurück. Sollte es in diesem Jahr wieder soweit sein, muss auch die Stadtpolizei St.Gallen bereit sein.

Diese verfolgt die letzten Spiele des FCSG und rüstet sich für eine mögliche Meisterfeier. «Es gibt verschiedene Daten, an welchen der Meister erkoren werden könnte», sagt Dionys Widmer von der Stadtpolizei St.Gallen. «Wir haben uns dementsprechend vorbereitet und unser Mannschaftsaufgebot erarbeitet.» Beim Feiern sollen aber die corona-bedingten Hygienemassnehmen nicht vergesser werden, mahnt die Polizei.

Bis es soweit ist, gilt es für den FC St.Gallen noch die letzten Spiele erfolgreich zu bestreiten – und der nächste Gegner steht schon vor der Tür: Am Sonntag spielen die Espen um 16 Uhr gegen den FC Thun.