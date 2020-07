Heute in einer Woche ist diese verrückte Meisterschaft vorbei. Im Meisterrennen halten derzeit die Young Boys alle Trümpfe in der Hand: Mit fünf Punkten Vorsprung und einem um 17 Treffer besseren Torverhältnis als Verfolger St.Gallen genügt den Bernern am Freitag in Sion wohl ein Unentschieden, um den dritten Titel in Folge zu feiern. Die Mannschaft von Peter Zeidler hofft also auf die Walliser, die den Barrage-Platz an den FC Thun abtreten wollen und morgen noch ein Nachtragsspiel beim FC Zürich bestreiten.

Und natürlich müssen die St.Galler am Freitag auch erst einmal Xamax bezwingen, um zumindest von ihrer Seite her die Voraussetzungen für eine Finalissima am 3. August bei den Young Boys zu erfüllen. Gleichzeitig wäre dem FC St.Gallen mit einem Heimsieg gegen die Neuenburger der Vize-Meistertitel gewiss – und damit auch die längst mögliche Sommerpause.

Nur noch vier europäische Startplätze

Denn der «Crazy Summer», wie Trainer Peter Zeidler die finale Phase der Saison immer wieder bezeichnete, ist mit dem Ende der Meisterschaft längst nicht vorbei. Besonders der FC Basel tanzt dann noch auf drei Hochzeiten (Schweizer Cup, Europa League und Europa-League-Qualifikation), doch auch auf die anderen Europapokal-Teilnehmer wartet ein dicht gedrängtes Programm.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat dabei nur noch vier statt wie bis anhin fünf Startplätze für den Europapokal. Der Cupsieger wird nicht mehr berücksichtigt, da die Schweiz der Uefa ihre europäischen Teilnehmer bis zum 3. August melden muss. «Eine Verlängerung dieser Frist hat die Uefa trotz mehrerer Gesuche des SFV abgelehnt», heisst es von Verbandsseite.

So starten die vier Schweizer Clubs in die Qualifikation für den Europapokal: