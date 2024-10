FC St.Gallen gegen Servette: Gelingt den Espen eine Reaktion?

Das Aufeinandertreffen mit Servette bedeutet auch ein Wiedersehen mit einigen Ex-St.Gallern. Mit Jérémy Guillemenot, Julian Von Moos und Dereck Kutesa spielen gleich drei ehemalige Espen in den Reihen der Genfer. Zuletzt waren Von Moos und Kutesa jeweils gesetzt und auch Guillemenot kommt in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits auf zwölf Einsätze.

Zudem ist Servette das einzige Team in der oberen Tabellenhälfte mit einem negativen Torverhältnis. Das liegt in erster Linie an der blamablen 0:6-Niederlage gegen den FC Basel Mitte August. Immerhin: Seither ist man in der Super League ungeschlagen.

Was zaubert Trainer Maassen aus dem Hut?

Bei den Espen stellt sich vor allem die Frage, ob sie nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten zu einer Reaktion fähig sind. Nach dem desaströsen Spiel in Brügge würde es überraschen, wenn Enrico Maassen nicht einigen neuen Spielern eine Chance geben würde.

Kevin Csoboth zeigte in den vergangenen Spielen gute Leistungen und hätte sich auch gemäss Maassen einen Einsatz in der Startelf verdient. Und nachdem das Innenverteidiger-Duo Vallci/Diaby sowohl gegen Luzern als auch in Belgien keine gute Figur machte, dürften Jozo Stanic oder auch Stephan Ambrosius ernsthafte Optionen sein. Auch Hugo Vandermersch darf sich Chancen auf einen Einsatz ausrechnen, wenn er denn fit ist, da von den anderen Aussenverteidigern in der Conference League zu wenig kam.

Ein Aufschwung vor der Nati-Pause?

Ein Sieg gegen Servette dürfte aber kein einfaches Unterfangen werden. In den letzten fünf Partien gegen die Grenats ist dies den Espen nicht mehr gelungen. Wichtig wären drei Punkte aber nicht nur aus moralischer Sicht, sondern auch mit Blick auf die Tabelle.

Mit einem Sieg würde der FC St.Gallen vor der Nati-Pause wieder näher an die Tabellenspitze heranrücken. Verlieren die Ostschweizer zum dritten Mal in Folge, wird die zweiwöchige Pause bis zur nächsten Runde ungemütlich.

Denn auch danach wird das Programm nicht leichter: Am Sonntag, 20. Oktober, steht mit dem Auswärtsspiel in Basel die nächste schwierige Aufgabe an. Und dies nur wenige Tage, bevor der FCSG sein erstes Heimspiel in einer europäischen Gruppen- beziehungsweise Ligaphase seit elf Jahren bestreitet. Gegner im Kybunpark wird dann die AC Fiorentina sein.