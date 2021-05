Fazit: Grün-Weiss spielt eine ansprechende erste Hälfte, krankt jedoch wie schon die ganze Saison durch am Erzielen von Toren. Dass nach dem Tausch der Seiten ein derartiger Einbruch erfolgt, muss Espen-Trainer Zeidler mit Sorge erfüllen. Einige Akteure hätten sich auch nicht darüber beschweren dürfen, wenn sie bereits nach 30 Minuten ausgewechselt worden wären. Ein weiteres Problem ist, dass die dünn besetzte Ersatzbank zu wenig Qualität aufweist. So blieben beinahe sämtliche Auswechslungen ohne Wirkung. Nach dieser demoralisierenden Niederlage dürfte es am Mittwoch in Zürich doppelt schwer werden, spätestens dann muss ein Sieg her.