Fazit: Nach einer Durststrecke von beinahe drei Monaten finden die Espen in dramatischer Art und Weise auf die Siegesstrasse zurück. Der Vollerfolg kommt zwar reichlich glücklich in der letzten Spielminute zustande, ist jedoch nicht unverdient. Nach diesem gelungenen Auftritt – für einmal mit gutem Ausgang bei der VAR-Entscheidung – muss nun am nächsten Sonntag gegen den FC Luzern, welcher in dieser Saison noch keinen Sieg feiern konnte, die unmittelbare Bestätigung folgen.