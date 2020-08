FC St.Gallen schlägt Austria Lustenau in Testspiel mit 5:0

Schon in der ersten Halbzeit gaben die Espen das Tempo an. André Ribeiro und Angelo Campos erzielten bis zur Halbzeitpause die ersten beiden Tore. Eine Schrecksekunde gab es für den FC St.Gallen aber schon in der elften Minute. Betim Fazliji muss nach einem Zweikampf ausgewechselt werden. Die Diagnose: eine Bänderverletzung im rechten Fuss, schreibt das St.Galler Tagblatt. Noch ist unklar, wie lange er pausieren muss.

In der zweiten Halbzeit versenkten Musah Nuhu und die Neuzugänge Florian Kamberi und Kwadwo Duah den Ball. Das nächste Testspiel des FC St.Gallen findet am Samstag, 29. August, im Kybunpark gegen den SC Freiburg statt.

(red.)