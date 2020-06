FC St.Gallen siegt mit 4 zu 1 gegen Aarau

Schon in der siebten Spielminute gehen die St.Galler dank Cedric Itten in Führung. Die Aarauer ziehen in Minute 19 nach. Doch schon kurze Zeit später reagieren die Espen mit einem Doppelschlag durch Ermedin Demirovic (22.) und Jérémy Guillemenot (25.).

Auch in der zweiten Halbzeit können die Aarauer nicht aufschliessen und Angelo Campos schiesst die Espen in der 74. Minute endgültig zum Sieg.

Als Leader wird der FC St.Gallen am 20. Juni gegen den FC Sion wieder in die Meisterschaft gehen. Dabei soll weiter die attraktive Spielweise der Espen gepflegt werden.

(rr)