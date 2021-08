FC St.Gallen-Staad: Mit frischen Kräften parat für den Saisonauftakt

Offensiver Fussball. Das ist die Devise bei den Frauen des FC St.Gallen-Staad. Gelingen soll das einerseits mit mitgenommener Energie aus der Sommerpause, aber auch mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie: Marisa Wunderlin aus St.Gallen, die zuletzt im In- und Ausland Erfahrungen gesammelt hat und nun in die Heimat zurückgekehrt ist. «Ich mag mich natürlich noch erinnern, als ich als Kind im Espenmoos zugeschaut habe», sagt die 34-jährige Cheftrainerin. Ihre Heimkehr ist mit Emotionen verbunden: «So bin ich wieder näher bei meiner Familie und Freunden von früher.»

Individuelle Verbesserung im Fokus

Als Saison-Ziel hat Wunderlin keine präzise Platzierung im Blick, sondern setzt auf die individuelle Entwicklung der Spielerinnen: «Wichtig ist, zu wissen, wer auf welcher Position, sei das Staff oder Kader, was wie anpacken möchte.» Wenn alle ihre individuellen Prozesse verbessern könnten, dann käme man automatisch zu einem besseren Ziel, sagt Wunderlin: «Wenn man sich nur an einem Rang-Ziel orientiert, ist man sehr abhängig.»



Ein weiterer Neuzugang bei den St.Gallerinnen ist Eva Bachmann. Die 26-jährige Toggenburgerin spielte zuletzt für Top-Clubs in den USA und freut sich auf die Rückkehr in die Heimat: «Ich bin in Wattwil aufgewachsen und mein erstes Mal Spitzensport-Luft habe ich hier geschnuppert. Es hat mich schon immer gereizt, in die Heimat zurückzukehren.»

Gesamter Staff ausgetauscht

Frischen Wind für die neue Saison gibt es aber vornehmlich im Staff-Bereich, der von Co-FCSG-Sportchefin Sandra Egger auf die neue Saison hin komplett ausgetauscht wurde. «Die Mannschaft konnten wir zu einem grossen Teil zusammenhalten. Das wollten wir auch unbedingt. Der grösste Wechsel war sicher im Staff-Team.» Das sei aber auch etwas positives, denn: «Wir wussten: Wenn neue Kräfte kommen, gibt das positive Energien.»

Die Chance auf die ersten Punkte ergibt sich bereits am Wochenende, wenn die FCSG-Frauen am Samstag zuhause auf den FC Aarau treffen. Ferner soll auch ein neues Spielsystem die Liga attraktiver machen: Nach 18 Runden wird im Playoff-Modus um den Titel gekämpft.

(red.)