FC St.Gallen verstärkt Offensive mit Moustapha Cissé

Seit einigen Tagen munkeln verschiedene Medien über einen Transfer von Moustapha Cissé von Atalanta Bergamo nach St.Gallen. Eine Bestätigung des Klubs kam allerdings nie.

Scan den QR-Code Du willst keine News mehr verpassen? Hol dir die Today-App.

Das ist auch am frühen Donnerstagabend vor dem Spiel in der Conference-League-Qualifikation gegen den FC Tobol Kostanay noch so. Der Klub hat die Rechnung aber scheinbar ohne die Uefa gemacht. Auf der offiziellen Seite der Conference League war Cissé nämlich bereits im Kader der St.Galler gelistet.

Wenig später folgt die Bestätigung des FCSG: Cissé läuft in dieser Saison definitiv in Grün-Weiss auf. Er wird beim FC St.Gallen das Trikot mit der Nummer 11 erhalten. Ein junger Stürmer mit Potenzial Moustapha Cissé stammt aus Guinea und stösst vom italienischen Klub Atalanta Bergamo zu St.Gallen. Der 20-jährige Stürmer spielte bei den Bergamasken in der U23, kam in der letzten Saison allerdings auch zu einem Kurzeinsatz in der Europa League beim Fanionteam. Zudem stand er insgesamt dreimal im Aufgebot des Serie-A-Klubs, blieb dabei aber ohne Einsatzminuten.

Scan den QR-Code Du willst keine News mehr verpassen? Hol dir die Today-App.