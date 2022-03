FC St.Gallen will 187'900 Franken für ukrainische Kinder sammeln

«Jeder Krieg, von wem und wo auch immer er geführt wird, trifft die Schwächsten der Gesellschaft am härtesten. Weltweit wachsen über 450 Millionen Kinder in Kriegsgebieten auf – jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder», schreibt der FC St.Gallen in einer Mitteilung.

Seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, sind mindestens 7,5 Millionen Kinder in grosser Not und hunderttausende Familien auf der Flucht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind schon über 2,5 Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Viele haben ihr Zuhause und ihr ganzes Hab und Gut verloren.

187'900 Franken bis Sonntag

Der FC St.Gallen sei sich seiner sozialen Verantwortung bewusst. «Wir wissen auch, dass wir sie in erster Linie in unserer Region wahrnehmen müssen und wollen.» In der aktuellen Situation sei aber ein weiterer Horizont gefragt. Zusammen mit der Kinderrechtsorganisation Save the Children startet der FC St.Gallen darum eine Spendenaktion. Es sollen nicht nur Kinder in und aus der Ukraine unterstützt werden, sondern auch das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen, welches ebenfalls Flüchtende aufgenommen hat.