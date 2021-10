FC St.Gallen wird von GC überfahren

Fazit: Das Warten auf den zweiten St.Galler Saisonsieg geht weiter. Heute war man von diesem Ziel jedoch etwa so weit entfernt wie Zürich von China. Die erste Halbzeit dürfte als die bis anhin Schlechteste in der Ära Zeidler in Erinnerung bleiben. Die St.Galler wirkten verunsichert, traten ohne Kampfgeist und ohne klar ersichtlichen Matchplan auf. Auch wenn sich die Grün-Weissen nach dem Seitenwechsel noch gegen die drohende Niederlage stemmten und zwei Tore schossen: Geht es in diesem Stil weiter, ist der FCSG ein heisser Abstiegskandidat. Es hat sich mittlerweile deutlich herausgestellt, dass sich die Gegner bestens auf das seit drei Jahren praktizierte Pressingspiel der Ostschweizer eingestellt haben. Eine Systemänderung ist unumgänglich, wenn man wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will.