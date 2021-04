FC St.Gallen zeigt YB den Meister – Das sind die Spielernoten

Fazit: Schon nach den ersten zwei Minuten dürfte YB-Trainer Seoane gewusst haben, dass es ein schwieriges Spiel für seine Farben werden wird. Die St.Galler bestimmten von Anfang an die Gangart und gestanden dem Gegner wenig Freiräume zu. So konnten die Espen dank eines äusserst spielfreudigen Adamu mit einer 1:0 Führung im Rücken den Gang in die Kabine antreten. Wer nun dachte, die Espen würden nach dem Seitenwechsel einbrechen, hatte sich getäuscht. Selbst der zwischenzeitliche Anschlusstreffer konnte Zeidlers Team nicht beunruhigen, zu stark waren die St.Galler an diesem Abend. Die St.Galler dürften nun Mut getankt haben für das kommende «Rückspiel» in der Meisterschaft am Sonntag in Bern.