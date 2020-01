Am Sonntag traf es Boris Babić. Der 22-jährige Stürmer aus Walenstadt hatte zum Ende der Vorrunde zwölf Spiele in Folge in der Startelf gestanden. Er fabrizierte Tore am Laufmeter und bekannte sich öffentlich zum FC St.Gallen, als er in der Winterpause Champions-League-Teilnehmer Roter Stern Belgrad einen Korb gab.

«Klar war er etwas angefressen», sagte Peter Zeidler (57) vor dem Rückrundenauftakt gegen Lugano (3:1) über die Nichtnomination Babićs, an dessen Stelle Jérémy Guillemenot (22) stürmte. Anders als Babić war der Genfer Ende Jahr meist Joker, er habe sich seinen Startelf-Einsatz aber verdient, meinte Zeidler und fügte an: «Vier sind im Moment eben einer zu viel.»

Nun fehlt Demirović

Neben Babić und Guillemenot erheben auch Ermedin Demirović (21) und natürlich Nationalspieler Cedric Itten (23) Anspruch auf einen Stammplatz im 4-4-2-System von Trainer Zeidler. Gegen Lugano dauerte es jedoch nur bis zur 23. Minute, da waren’s nur noch drei. Nach seiner vierten Verwarnung wird Demirović, später Torschütze zum 1:1, am Sonntag beim Spitzenspiel in Basel zuschauen müssen. Ein Luxus, den sich St.Gallen derzeit leisten kann. Und ein Umstand, an den sich die Angreifer der Espen erst gewöhnen müssen.

Es ist noch nicht lange her, da war die Situation in der Offensive weit weniger feudal. Itten hatte bis zu seiner schweren Knieverletzung im September 2018 bereits elf Pflichtspieltore erzielt, seinen Ausfall konnte der FCSG in der Folge nie wirklich kompensieren: Bis im April 2019 setzte Peter Zeidler elf unterschiedliche Stürmer ein, erst gegen Ende der vergangenen Saison kristallisierte sich mit Barnetta, Kutesa, Guillemenot und Bakayoko so etwas wie Stammpersonal für die Offensive heraus.

González-Transfer als Kompliment

Auch in dieser Saison ist die Hierarchie im Angriff klar: An Demirović und Itten gibt es derzeit kein Vorbeikommen, im Duell mit Guillemenot hat Babić trotz seiner Jokerrolle am Sonntag leichte Vorteile. Und mit Lorenzo González (19) scharrt bereits der nächste Stürmer mit den Hufen. Gegen Lugano war der Genfer mit spanischen Wurzeln leicht angeschlagen und darüber hinaus auch noch nicht spielberechtigt.