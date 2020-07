Der FC St.Gallen schlägt den FC Zürich auswärts 3:1. Nachdem Jordi Quintillà bereits in der 2. Minute das 1:0 schiesst, gleicht der FCZ sogleich aus. Nach der Halbzeitpause legt dann Itten nach und in der 75. Minute Guillemenot. Die Hoffnung auf den Meistertitel ist also wieder intakt.