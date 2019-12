Hier sind unsere Spielernoten:

Tor:

Dejan Stojanovic: 4,5

Konnte sich mehrere Male mit guten Paraden auszeichnen. Zeigte gute Reaktionen bei hohen Bällen. Bei den Gegentoren machtlos.

Verteidigung

Miro Muheim: 4,0

Überhasteter Start mit ungewohnt vielen Fehlpässen und Ballverlusten. Lenkte unglücklich ins eigene Tor ab. In der Offensive mit guten Akzenten.

Leonidas Stergiou: 4,5

Agierte gewohnt sicher. Zeigte gutes Stellungsspiel und musste gegen die agilen Zürcher Stürmer viele Laufduelle austragen, welche er mehrheitlich für sich entschied.

Yannis Letard: 4,0

Nervöser Auftakt in die Partie mit einigen Luftlöchern und Fehlzuspielen. Spielte als letzter Mann oftmals riskante Pässe, was jedoch folgenlos blieb. Gewann mit zunehmender Spieldauer an Sicherheit.

Silvan Hefti: 4,5

Zeigte grosse Laufbereitschaft und belebte das Spiel über die Aussenbahn. Holte einen Elfmeter heraus, verschuldete jedoch auch einen. Insgesamt aber ein überzeugender Auftritt.

Mittelfeld

Jordi Quintillà: 4,5

Kam heute nicht richtig zur Geltung, was an der engmaschigen Zürcher Bewachung lag. Seine Standards waren für ein Mal eher von der harmloseren Sorte. Gewann viele Zweikämpfe und entlastete damit die Abwehr.

Victor Ruiz: 4,0

Bekundete Mühe, Zugriff zur Partie zu finden. Rieb sich immer wieder an der massierten Zürcher Defensive auf. Im Abschluss zu wenig zwingend.

Lukas Görtler: 5,0

Machte seinem Namen als Puncher auch heute wieder alle Ehre. Kämpferischer und leidenschaftlicher Auftritt des Deutschen. Zeigte viel Spielwitz und war einer der Besten in Grün-Weiss.

Tim Staubli: -

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm

Ermedin Demirovic: 4,0

Spielte bemüht und spulte ein grosses Laufpensum ab, allerdings mit geringem Einfluss auf das Spielgeschehen. Strahlt ein grosses Selbstvertrauen aus, was man auch bei seinem Lattenknaller sah.

Boris Babic: 4,0

War bemüht und spielte äusserst mannschaftsdienlich. Müsste zwingend die St.Galler Führung erzielen. Baute nach dem Seitenwechsel ab und wurde gegen Spielende ausgewechselt.

Cedric Itten: 4,0

Durchzogene Leistung mit gutem Einsatz. Agierte vor dem Tor zu berechenbar und biss sich immer wieder die Zähne an der Zürcher Innenverteidigung aus. Scheint nach den vielen Einsätzen der vergangenen Tage etwas müde zu sein – die Pause dürfte ihm gut tun.

Jérémy Guillemenot: -

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM-1 Teamdurchschnitt: 4.3

Fazit

Die St.Galler Euphorie erleidet kurz vor der Winterpause einen kleinen Dämpfer. Nach dem frühen Rückstand und einer schlechten Startphase kamen die Espen immer besser ins Spiel, gingen aber zu fahrlässig mit ihren Chancen um. So stand es zur Pause statt 2:1 für das Heimteam 1:2 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel waren die Gallusstädter zwar bemüht, ihr Angriffsspiel war jedoch zu durchschaubar. Der spielentscheidende Treffer liess die St.Galler Offensivbemühungen dann je erlahmen und die Partie war entschieden. Auch wenn die Niederlage schmerzt, freuen wir uns bereits jetzt auf die Ausgabe des FC St.Gallen im Jahr 2020.