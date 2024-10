FCSG-Fans randalieren in Brügge: Festnahmen, viele Pyros und Gewalt gegen Polizei

«Verdient verloren» – so reagiert der FCSG auf die Bauchlandung in Brügge

Üblicherweise würden Störenfriede in solchen Fällen erst nach dem Spiel wieder freigelassen. «Weil es noch so früh war, haben wir jedoch einen Deal mit ihnen gemacht: Sie benehmen sich und sorgen dafür, dass es ihre Freunde auch tun.» So wurden sie wieder freigelassen. Die beiden hielten Wort und fielen nicht mehr negativ auf – im Gegensatz zu vielen anderen.

Lange nach dem Spiel sei die Situation eskaliert. «Um 2 oder 3 Uhr in der Nacht bekamen wir in einem Ausgehviertel Probleme mit einer Gruppe von etwa 30 Anhängern», sagt Depoorter. Zunächst hätten die Einsatzkräfte nur observiert, doch ab einem gewissen Punkt seien sie angegriffen worden.

«Etwa dreihundert betrunkenen Fans wurde zunächst das Boarding untersagt. Um weitere Komplikationen am Flughafen zu vermeiden, liess man sie schliesslich doch an Bord.» Der Flieger ging um 5.45 Uhr.

«Schlichtweg falsch»

Ganz anders als die Bundespolizei schildert FM1Today-Leser Matthias Zindel, welcher sich ebenfalls nach Veröffentlichung des Artikels gemeldet hat, die Situation vor Ort.

Dass es «Scharmützel in der Innenstadt» gegeben habe, bestätigt er. Die Situation am Flughafen habe sich aber nicht so zugetragen. «Ich war ab 3.30 Uhr am kleinen Flughafen. Es gibt gerade mal eine kleine Schalterhalle. Mehr nicht. Je länger, je mehr tauchten die Fans des Charterflugs (180 Passagiere, nicht 300 Personen) auf. Alle waren müde, alle lagen wie tote Fliegen auf den Bänken.» Ein Bild, wie man es von Flughäfen eben kenne.

Gemäss Zindel seien alle für sich gewesen, es hätte weder Fangesänge noch Scharmützel gegeben. «Die Aussage von massenhaft betrunkenen Fans ist schlichtweg falsch. Tatsächlich ging es einem jungen Mann nicht mehr so gut.»

Ansonsten seien danach neue Boardingpässe verteilt worden und alle hätten sich normal zur Sicherheitskontrolle begeben. Fünf Polizisten seien vor Ort gewesen. «Das Flugzeug hob pünktlich ab. Im Flieger war es mucksmäuschenstill, alle schliefen. Ohne Zwischenfälle landeten wir pünktlich in Zürich», so der FM1Today-Leser.