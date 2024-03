«Gopfverdammi!» Diesen Ausruf hörte man am Samstagabend im Kybunpark nach dem Spiel gegen Lugano gleich mehrfach. Die St.Galler sind derzeit definitiv in einem Formtief. Fehlentscheide hin, Verletztenliste her – die Leistung der Espen kann langsam nicht mehr mit diesen Ausreden gerechtfertigt werden.