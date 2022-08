FCSG ist gegen Luzern auf Wiedergutmachung aus

Ungeschlagene Luzerner zu Besuch

Auf dem Weg zum dritten Heimsieg aus drei Heimspielen steht den Espen mit den Innerschweizern ein unbequemer Gegner gegenüber, der zudem in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Zeidler: «Luzern ist ein guter Gegner. Ich traue es unserer Mannschaft aber zu, diesen Gegner zu bezwingen.»

Von einer Rivalität zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern will der Cheftrainer des FCSG nichts wissen: «Ich habe zwar vernommen, dass die Zuschauer der beiden Clubs ein paar komische Lieder gegeneinander zusammengedichtet haben, von einer speziellen Rivalität will ich aber nicht sprechen. In der Schweiz spielt man vier mal pro Jahr gegeneinander, da ist es völlig normal, dass von den Spielen gegen den jeweiligen Gegner etwas in Erinnerung bleibt.» Und trotzdem haben sich (die meisten) vergangenen Spiele gegen den FC Luzern durch Spektakel und verrückte Wenden ausgezeichnet.

Es ist also alles angerichtet für ein unterhaltsames Fussballspiel in St.Gallen. Allem Anschein nach haben auch die Fussballfans richtig Lust auf die Partie: Bis Freitagmorgen wurden bereits 14'500 Tickets verkauft. Und so kann man sich abschliessend Peter Zeidlers Worten nur anschliessen: «Die Zeit ist reif für ein Erfolgserlebnis.»

Am Samstag um 20.30 Uhr soll der Kybunpark Schauplatz für dieses Erfolgserlebnis werden. Das Spiel gibt es wie immer im Liveticker auf FM1Today.