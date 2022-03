FCSG-Legende Röbi Engler im Alter von 102 Jahren gestorben

Das waren noch Zeiten: Die Einheimischen spielten gratis, auch wenn sie besser als die Auswärtigen waren. Röbi Engler, der spätere Captain des FC St.Gallen, musste sich via 3.-Liga-Mannschaft hochdienen. Erst als 22-Jähriger kam er 1942 zum ersten Einsatz im Fanionteam. Der in Wittenbach aufgewachsene Engler war einer der besten Verteidiger im Land. Er erhielt auch ein lukratives Angebot des FC Winterthur, aber er lehnte ab. «Ich hätte dort ja niemanden gekannt.»

Karrierehighlight Cupfinal 1945

Zu den Auswärtsspielen fuhr die St.Galler Mannschaft mit dem Zug. Man vertrieb sich die Zeit nicht mit dem Smartphone, sondern sang Lieder wie: «Wenn Grün-Schwarz-Weiss nach auswärts ziehen, beginnt ein frohes Fussballspielen.»

Einer der sportlichen Höhepunkte in Englers Karriere war die Qualifikation für den Cupfinal 1945. Nach einer Verlängerung unterlagen die St.Galler in Bern den Young Boys 0:2. Im Tor stand Walter Eugster, der Schwager Englers. Dieser hätte nach Ablauf der regulären Spielzeit umgehend wieder in den Aktivdienst einrücken müssen, aber Eugster erhielt von Bundesrat Karl Kobelt Sonderurlaub.

Als 42-Jähriger noch im Einsatz

Von 1951 bis 1955 war Engler Captain des St.Galler Teams. Er liess kein Spiel aus. Zweimal wurde er vom Schweizer Verband in eine Auswahlmannschaft berufen. 1955 wechselte Engler noch für zwei Saisons zum FC Buchs. 1962 gab er sein Comeback für St.Gallen, das in der 1. Liga gegen den Abstieg kämpfte. Die Ostschweizer hielten die Klasse, und Engler ist bis heute der älteste Spieler, der jemals für den FC St.Gallen zum Einsatz kam. Als 42-Jähriger.

Engler wohnte mit seiner Frau immer in der Nähe des Stadions Espenmoos. Manchmal dauerte der Heimweg etwas länger... Er war Ehrenmitglied des FC St.Gallen mit zwei Freikarten. Beruflich war Engler zunächst im Thurgau Chauffeur für die Migros. 1956 wechselte er ins Gefängnis. Er wurde Chauffeur für die Strafanstalt St.Jakob auf dem heutigen Olma-Gelände. Er transportierte Insassen und Material.