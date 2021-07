FCSG leiht Mittelfeldspieler von Stuttgart aus

Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst kommt leihweise für eine Saison zum FC St.Gallen. Über die Details zum Leihgeschäft für den 19-Jährigen wurde Stillschweigen vereinbart.

Münst spielte bei den Stuttgarter Kickers, bevor er 2013 in den Nachwuchs des VfB wechselte. Dort spielte er in der vergangenen Saison für die 2. Mannschaft in der Regionalliga West. Vor wenigen Tagen hat er bei den Stuttgartern einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

FCSG-Sportchef Alain Sutter: «Münst ist ein junger Spieler, der über grosses Talent verfügt. Er wird unser zentrales Mittelfeld ideal ergänzen.»

(red.)