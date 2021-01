Miro Muheim fällt rund sechs bis acht Wochen aus, nachdem er am Sonntag in der Berit-Klinik in Speicher erfolgreich an der Schulter operiert worden ist, wie der Club mitteilt. Bei einem Testspiel gegen Altach vom Samstag (2:0) hatte sich Muheim die Schulterverletzung zugezogen.

Der FC St.Gallen nimmt nach der kurzen Winterpause die Meisterschaft wieder auf. Im Nachtragsspiel der 10. Runde der Super League trifft er am Mittwoch, 20. Januar, im Kybunpark auf den FC Vaduz. Anpfiff ist um 18 Uhr. Mit dem Ticker bist du auf FM1Today live dabei.

(pd/red.)