Nach dem blamablen Auftritt in der Conference League bei der 2:6-Niederlage war von den Espen eine Reaktion gefragt. Dass auch Coach Enrico Maassen alles andere als zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft war, erkannte man bereits an der Aufstellung. Er brachte mit Yannick, Ambrosius, Stanic und Vandermersch gleich vier neue Verteidiger. Die Frage war, ob St.Gallen zu einer Reaktion fähig sein würde. Es lief bereits die Schlussphase und man hätte diese Frage nicht klar beantworten könne. Da war eine erste Halbzeit, in der die Espen zahlreiche Topchancen hatten, defensiv nicht viel zuliessen und durch ein Tor von Görtler 1:0 in Führung lagen. Da war aber auch die zweite Halbzeit, in der Servette nach wenigen Sekunden der Ausgleich gelang und die Espen das Spieldiktat abgaben.

Zu viele Fehlpässe, zu viel verlorene Zweikämpfe, zu wenig Präzision im letzten Angriffsdrittel. Die Probleme aus dem Brügge-Spiel waren plötzlich wieder omnipräsent. Dass sich mit Stanic und Yannick noch zwei Defensivspieler verletzten und mit Vandermersch ein Dritter mit gelb-rot vom Platz flog, passte ins Bild, dass die Grün-Weissen in der zweiten Hälfte abgaben: Es passte nicht mehr viel zusammen. Das Unentschieden gegen einen direkten Tabellennachbarn ist kein Genickbruch. Dass die St.Galler aber zum wiederholten Male keine gute Leistung über 90 Minuten zeigten, muss Coach Enrico Maassen zu denken geben. Vielversprechender Beginn Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen. In der Startphase machten die Espen deutlich, dass sie sich von der Niederlage am Donnerstag nicht aus dem Tritt bringen lassen wollten. Sie standen hoch, gewannen im Gegensatz zur Partie in Belgien viele Zweikämpfe und zweite Bälle und lancierten bereits in der Startviertelstunde einige gute Vorstösse. Als dann Görler in der 17. Minute nach einem Freistoss von Jordi Quintilla zum 1:0 einnickte, war die Schmach von Brügge in weite Ferne gerückt. Die Welt des FCSG war plötzlich wieder in Ordnung, zumal man in der Blitztabelle plötzlich auf Platz 4 und nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer stand.