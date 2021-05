FCSG-Saisonabo: 76 Prozent wollen ihr Geld nicht zurück

Es sei «eine Riesenfreude» und ein Zeichen von grossem Vertrauen in den FC St.Gallen, sagte Präsident Matthias Hüppi am Montagabend in der «Espenrunde».

76 Prozent der Saisonabonnenten verzichten auf eine Rückerstattung für die Spiele, die sie in der laufenden Saison wegen Corona nicht besuchen konnten, gleichzeitig verlängern sie ihr Abo für die nächste Saison. Allerdings müssen die Fans in der nächsten Saison nur für jene Partien bezahlen, bei denen auch tatsächlich Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind. Zusätzlich bekommen sie mit der «Option 1» einige Goodies, etwa kostenlose Tickets für Cupspiele.

Für eine Aboverlängerung unter Anrechnung von 50 Prozent des Preises des letzten Saisonabos entscheiden sich 17 Prozent («Option 2»), nur sieben Prozent der Fans wünschen eine vollständige Rückzahlung des Saisonabos 2020/21 («Option 3»).

Stand Montag hat der FC St.Gallen für die neue Spielzeit bereits 8091 Saisonabos verkauft. «Überwältigend», wie Hüppi findet.

(red.)