FCSG-Spielernoten zum St.Galler Waterloo: Von 14 Spielern sind 12 ungenügend

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 2.76

Fazit: Der FC St.Gallen enttäuscht beim seinem ersten internationalen Einsatz in einer Gruppenphase seit 2013 auf ganzer Linie. Ganze elf Jahre mussten die über 1'500 mitgereisten Ostschweizer Fans auf diesen Moment warten, nur um dann mit einer katastrophalen Leistung ihrer Lieblinge abgestraft zu werden.

Nicht nur die Höhe der Niederlage muss den Verantwortlichen zu denken geben, sondern auch die Art und Weise, wie man in Belgien aufgetreten ist. Dabei darf man sich durchaus auch Fragen zur Qualität des Kaders stellen. Von den Routiniers, die die Mannschaft in schwierigen Momenten führen sollten, gehen viel zu wenige Impulse aus. Enrico Maassen muss nun sämtliche Register ziehen, wenn man sich von dieser Niederlage nicht nachhaltig beeinflussen lassen möchte. Im Falle einer Niederlage gegen Servette am kommenden Wochenende droht der Fall in eine Negativspirale, welchen es unbedingt zu verhindern gilt.