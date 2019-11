FCSG-Stürmer Cedric Itten für die Nati aufgeboten

Nati-Trainer Vladimir Petkovic bietet St.Gallen-Stürmer Cedrit Itten auf. Weil Norwich-Spieler Josip Drmic sich am Freitagabend beim Premier-League-Spiel gegen Watford eine Muskelverletzung eingefangen hat, kommt Itten zum Zug.

Dieser hat in den bisherigen 12 Super-League-Partien für den FCSG schon fünf Tore gemacht. Sein erster Einsatz für die Nati könnte bereits am Freitag sein. Dann nämlich trifft die Schweiz im EM-Quali-Spiel auf Georgien, und zwar ausgerechnet in Ittens Heimstation, dem Kybunpark in St.Gallen.