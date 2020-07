FCSG verkündet heute «zukunftsweisende Entscheide»

«Zukunftweisende Entscheide» wird der FC St.Gallen an seiner heutigen Medienkonferenz bekanntgeben, wie der Club in einer Mitteilung schreibt. Neben Cheftrainer Peter Zeidler werden auch Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter ab 15 Uhr informieren. Um was für Entscheide es sich handelt, gibt der FCSG nicht bekannt.

Peter Zeidler kündigte vor einiger Zeit seine Wohnung in der St.Galler Innenstadt, was Anlass zu Spekulationen gab. Dem deutschen Verein TSG Hoffenheim wird Interesse am St.Galler Übungsleiter angesagt. Der Bundesligist sucht immer noch nach einem neuen Cheftrainer.

Falls es um einen Abgang des Trainers ginge, wäre der Zeitpunkt der Verkündung sechs Runden vor Schluss – und mit Meisterambitionen – jedoch äusserst fragwürdig. Dazu soll er bereits ein neues Zuhause im Kanton Appenzell Ausserrhoden gefunden haben.

Die Medienkonferenz kann ab 15 Uhr auf unserem Newsportal FM1Today oder live auf TVO mitverfolgt werden.

(red.)