FCSG verlängert mit nächstem Leistungsträger

Während es in punkto Neuzugängen beim FC St.Gallen in diesem Transfersommer eher wenig zu berichten gibt, ist die Strategie, bewährte Leistungsträger langfristig an sich zu binden, deutlich zu erkennen. Nach Lawrence Ati Zigi, Lukas Görtler und Jordi Quintilla hat der FCSG mit Albert Vallci mit einem weiteren Schlüsselspieler frühzeitig verlängert. Der 1,91 Meter grosse Innenverteidiger ist bei den Espen in der Innenverteidigung gesetzt und ein sicherer Wert.

Ein Verteidiger mit Torriecher

Vallci stiess 2022 von Red Bull Salzburg zu den Ostschweizern – und benötigte nur wenig Anlaufzeit. Schon früh biss er sich in der Startelf fest. Bereits in seiner ersten Saison kam er auf 22 Einsätze. In der vergangenen Saison spielte er schliesslich in 36 von 38 Matches, verpasste damit nur zwei Spiele – beide Male aufgrund einer Gelbsperre.

Der Innenverteidiger bewies bei seinen Einsätzen nicht nur die für die Position notwendige Zweikampfstärke, sondern stellte auch immer wieder seinen Torriecher unter Beweis. Fünfmal traf er ins Netz, eine für einen Defensivspieler beachtliche Quote.