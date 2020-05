Der 22-Jährige Babić erholt sich gerade von einem Kreuzbandriss, den er vor knapp drei Monaten im Spiel gegen Luzern erlitten hatte. Babić erzielte für den FCSG in der Vorrunde sieben Tore. Er ist also massgeblich am Höhenflug des FC St.Gallen beteiligt.

«Für uns stand ausser Frage, ihn auch trotz seiner Knieverletzung weiter verpflichten zu wollen», sagt Sportchef Alain Sutter zum «St.Galler Tagblatt».

