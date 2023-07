Mit Noa Schärz konnten die Verantwortlichen der Frauenequipe eine spielstarke Mittelfeldspielerin fix verpflichten. Die 23-jährige Schärz wechselte im Januar 2023 leihweise von den FC Zürich Frauen zum FCSG und unterschrieb nun definitiv bei Grünweiss. Chantal Wyser kommt von den FC Luzern Frauen in die Ostschweiz. Die erfahrene Mittelfeldspielerin mit Jahrgang 1999 absolvierte für die Innerschweizerinnen 137 Spiele auf höchster Stufe. Vom College Team Keiser Seahawks aus den USA stösst die Schweizerin Larissa Weber zum Team. Die Angreiferin spielte unter anderem beim FC Aarau sowie bei den FC Zürich Frauen, bevor sie ihre Karriere in Übersee fortsetzte. Bei den Seahawks erzielte sie vier Tore und acht Vorlagen in 19 Spielen. Mit Fabienne Dörig schafft eine junge Spielerin den Schritt aus dem eigenen Nachwuchs in die 1. Frauenequipe. Dörig ist 18-jährig und ebenfalls Angreiferin.