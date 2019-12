FCSG-Youngster Kräuchi macht's wie Beckenbauer und Pelé

In die lange Tradition der singenden Fussballspieler reiht sich jetzt auch ein FC-St.Gallen-Akteur ein: Alessandro Kräuchi. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam auf dem Platz in dieser Saison erst zu zwei Teileinsätzen, im Studio hat er jedoch vollen Einsatz geben können.

Der Rap-Song wurde natürlich sofort in der Team-Whatsapp-Gruppe des FCSG geteilt, jetzt hat er auch den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Das St.Galler Fussballmagazin «Senf» hat dem Track ein passendes Cover verpasst und ihn auf Facebook gestellt. An dieser Stelle ein herzliches Danke! Wir freuen uns bereits auf die FCSG-Spiele in neuen Jahr und hoffen, dass der Kräuchi-Rap dann auch mal vom Stadion-DJ gespielt wird.

(rr)