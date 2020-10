Bei der letzten Begegnung des FCSG mit dem FC Luzern am 16. Juli haben die Espen mit drei Toren schon in der ersten Halbzeit den Sack zugemacht. Trainer Peter Zeidler zeigt sich im Vorfeld des ersten Zusammentreffens der noch jungen Saison optimistisch und will die Siegesserie fortsetzen. Die Auswärtspartie gibt's ab 16.00 hier im Liveticker.