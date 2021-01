Alle negativ – die Coronatests, welche die Mannschaft und der Staff am Sonntag machen mussten. Am Montag stand ein Leistungstest für die Spieler an, bevor ab Dienstag wieder trainiert wird.

Ferienbilder aus Zermatt oder Ghana

Die vergangenen Festtage verbrachten viele der Spieler in der Schweiz. Die meisten zogen sich zu ihren Familien zurück. Jérémy Guillemenot beispielsweise verbrachte Weihnachten in seiner Heimat Genf – Alessandro Kräuchi und Basil Stillhart genossen die Sonne in Zermatt und Boris Babić traf seinen Ex-Stümer-Kollegen Ermedin Demirović.