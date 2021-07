Zum Auftakt in die neue Saison reist der FC St.Gallen am Samstag nach Lausanne. Obwohl wieder Fans in die Stadien dürfen, lässt Lausanne den Gästesektor gesperrt. Trotzdem ruft der Espenblock zur gemeinsamen Reise in die Westschweiz auf.

Die Fans aus dem Espenblock wehren sich gegen die Schliessung des Gästesektors. © Keystone/Archivbild