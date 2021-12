Auf Nachfrage von FM1Today bestätigt der FC St.Gallen die Vorkommnisse vom Sonntag. Es sei mindestens ein Knallkörper aus dem Gästesektor B4 in Richtung des angrenzenden Sektors B3 gezündet worden. «Mit dem Werfen von pyrotechnischen Gegenständen durch die Gästefans wurde eine Grenze in einem nicht tolerierbaren Mass überschritten und die Gefährdung von unbeteiligten Personen wissentlich und willentlich in Kauf genommen», so der Club.

In der TV-Übertragung sind sie deutlich zu hören: die Böller aus der GC-Tribüne. Zwei bis drei Mal knallte es im Kybunpark am Sonntagnachmittag ordentlich. Dabei sollen die Feuerwerkskörper mitunter auf den Rasen und mindestens einer – der Stein des Anstosses – in den neben der Auswärtstribüne befindlichen Familiensektor B geworfen worden sein. Im FCSG-Forum gehen die Wogen deswegen hoch, schreibt User «GrünWeissetreue»: «Forfait Sieg für SG, alles andere ist nicht akzeptabel». Und Nutzer «G-SeppliMazzarelli» doppelt nach: «Bis jetzt wurde das Ganze noch nicht mal thematisiert in den Medien. Meiner Meinung wäre ein Spielabbruch angebracht gewesen.»

Kritik auch im GC-Forum

Im Stadion werden die beiden Lager wohl keine Freunde mehr. Doch in einem sind sie sich einig. So schreibt User «B.soffen» im GCZ-Forum: «Böller in andere Sektoren schmeissen? Gratuliere, die GC-Kurve hat das Niveau der Südkurve erreicht. Keinen Scheiss besser». Er bezieht sich damit auf die Südkurve des FC Zürich, deren Fans vor rund einem Monat ebenfalls Böller in die verfeindete Kurve der GC-Anhänger geworfen haben.

Hierfür kassierte der FC Zürich zwei Geisterspiele, ein drittes auf Bewährung. Beide Clubs erhielten überdies eine Busse in der Höhe von 20'000 Franken. Ein User im GCZ-Forum dementiert allerdings die Beobachtungen anderer. Es sei lediglich ein Mal Feuerwerk in Richtung Nebensektor abgefeuert worden – darüber, nicht auf Menschen. «Absolut dumm – so oder so – aber bei weitem nicht Süd-Kurve-Pennerniveau.»

«Immer wieder Provokationen»

Die GC-Fans haben sich gemäss Polizei-Bilanz am Sonntag nicht von ihrer besten Seite präsentiert: Die gut 400 Fans haben bereits während des Fussmarsches vom Bahnhof Winkeln zum Kybunpark immer wieder knallendes Feuerwerk gezündet. «Es gab immer wieder Provokationen, fliegende Flaschen oder Bierdosen. Ausserdem wurden an die 20 Sprayereien an Hausfassaden gesprüht», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.