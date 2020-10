Masken, Sperrstunde, keine Grossevents: So will der Bundesrat die zweite Welle stoppen

Die neue Massnahme hat einschneidende Folgen für den FC St.Gallen. Das Spiel gegen Basel am kommenden Sonntag wird von den neuen Massnahmen betroffen sein. In einer Stellungnahme des Clubs heisst es, dass Abonnenten, Sponsoren und weitere Kunden am Donnerstagmittag über das weitere Vorgehen informiert werden.

«Wir haben die erste Welle überstanden und werden alles dafür tun, dass der FC St.Gallen auch diese Prüfung meistern wird», wird Präsident Matthias Hüppi zitiert. Dank des einzigartigen Zusammenhalts gehe man weiter auf dem eingeschlagenen Weg. «Immer im Bewusstsein, dass die Entwicklung der Pandemie die ganze Gesellschaft trifft und in der Hoffnung, dass die angeordneten Massnahmen ihre Wirkung nicht verfehlen.»

(red.)