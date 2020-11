Görtler möglicherweise gegen Zürich wieder mit dabei

«Gegen Zürich wird es intensiv.» Das ist einer der ersten Sätze aus dem Mund von FCSG-Cheftrainer Peter Zeidler an der Medienkonferenz zum Auswärtsspiel gegen den FC Zürich am Sonntagnachmittag.

Zerrissenes Trikot und eine rote Karte

Im Kopf dürften Peter Zeidler noch die Szenen aus dem letzten Aufeinandertreffen im Letzigrund umherschwirren. «Gute Erinnerungen» kommen ihm in den Sinn, wenn er an den Sieg der Espen in der letzten Saison beim FC Zürich denkt.